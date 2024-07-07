МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные передали подарки вернувшимся из лагеря беженцев в Сирии детям

В аэродром «Чкаловский» прибыли вернувшиеся из лагеря беженцев дети.
Услада Дубинина 2024-07-07 07:49:03
© Фото: Администрация президента России © Видео: Администрация президента России

Военные традиционно передали российским детям, которых вернули из лагеря беженцев в Сирии, подарочные наборы с раскрасками, детскими игрушками, канцелярскими принадлежностями и сладостями. Об этом рассказали в администрации президента России.

«Нам удалось вернуть еще группы из 20 детей: семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет», - рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

У одного ребенка обнаружили последствия от осколочных ранений, состояние остальных детей не вызывает опасения. Ребята пройдут медицинское обследование в одной из столичных клиник, в ходе реабилитации с детьми будут работать психологи.

Вернувшихся детей передадут в их семьи. Мария Львова-Белова уточнила, что мальчиков и девочек отправят в семь регионов России. По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, с учетом этой группы в Россию вернулись 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

В марте группа из 32 детей вернулась из лагерей беженцев в Сирийской Арабской Республике, самолет приземлился на аэродром «Чкаловский».

#в стране и мире #сирия #дети #Лагерь беженцев #мария львова-белова #возвращение в рф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 