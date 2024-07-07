Военные передали подарки вернувшимся из лагеря беженцев в Сирии детям

Военные традиционно передали российским детям, которых вернули из лагеря беженцев в Сирии, подарочные наборы с раскрасками, детскими игрушками, канцелярскими принадлежностями и сладостями. Об этом рассказали в администрации президента России.

«Нам удалось вернуть еще группы из 20 детей: семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет», - рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

У одного ребенка обнаружили последствия от осколочных ранений, состояние остальных детей не вызывает опасения. Ребята пройдут медицинское обследование в одной из столичных клиник, в ходе реабилитации с детьми будут работать психологи.

Вернувшихся детей передадут в их семьи. Мария Львова-Белова уточнила, что мальчиков и девочек отправят в семь регионов России. По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, с учетом этой группы в Россию вернулись 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

В марте группа из 32 детей вернулась из лагерей беженцев в Сирийской Арабской Республике, самолет приземлился на аэродром «Чкаловский».