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В Россию из Сирии вернулись 32 российских ребенка

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в Россию вернулись 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет.
Максим Крюков 2024-03-10 01:49:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В Россию вернулись еще 32 российских ребенка из лагерей беженцев в Сирийской Арабской Республике. Самолет ВКС РФ доставил детей на аэродром Чкаловский, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков», - передает слова детского омбудсмена ТАСС.

Отмечается, что дети пройдут медобследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из столичных центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой.

В пресс-службе Львовой-Беловой добавили, что работа по возвращению российских детей из стран Ближнего востока будет продолжена. В марте сотрудники аппарата детского омбудсмена и представители Российского центра судмедэкспертизы Министерства здравоохранения РФ взяли у еще одной группы детей образцы крови, которые будут использованы при проведении молекулярно-генетических исследований ДНК для подтверждения их родства с российскими гражданами.

В октябре 2023 года при содействии Марии Львовой-Беловой из лагерей беженцев вернулись 34 российских ребенка. Помощь в вывозе детей из Сирии в Россию оказали военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в САР.

#Россия #сирия #возвращение #Лагерь беженцев #аэродром Чкаловский #мария львова-белова #российские дети
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