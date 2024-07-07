Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в США фактически нет президента. Он написал об этом в соцсети Х, комментируя статью The New York Times под названием «Правда ли Америке нужен президент?».

«Это по-настоящему хороший вопрос, так как, очевидно, у нас его давно уже нет», - считает Маск.

Ранее Илон Маск предположил, что Соединенными Штатами сейчас никто не управляет. Бывший претендент на выдвижение кандидатом в президенты Вивек Рамасвами спросил его в той же социальной сети, кто управляет страной, если не действующий лидер Джо Байден. На это бизнесмен ответил, что, возможно, никто.