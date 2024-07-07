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Вильфанд предупредил о «нескучной» летней погодой в РФ

Вильфанд предупредил, что в Забайкалье ожидается до 41 градуса жары, также как и в Ростовской области и Краснодарском крае.
Дарина Криц 2024-07-07 04:24:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Погода летом 2024 года в РФ не перестает удивлять температурными рекордами. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на предстоящей неделе в ряде регионов России ожидаются рекорды, связанные с аномальной температурой, и ливни.

Вильфанд сообщил, что в основном это коснется южных регионов страны - Ростовской области, Ставропольского края, а также в Бурятии и Забайкалье. Воздух прогреется до 40 градусов и выше.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском крае - 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока - в Бурятии - 37, в Забайкалье - 39-41 градус, на юге Амурской области - 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии - 32-37 градусов», - перечислил метеоролог РИА Новости.

При этом на юге России вместе с аномальной жарой ожидаются сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду. По этой причине Вильфанд назвал летнюю погоду в стране «нескучной».

Шестого июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в ближайшие три - пять дней не стоит ждать осадков.

 

#Россия #в стране и мире #Погода #Жара #Роман Вильфанд #температурные рекорды
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