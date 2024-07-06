Синоптик Шувалов заявил о конце «светопреставления» в Москве

В ближайшие три-пять дней в Москве осадки не ожидаются. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода, конечно, после вчерашнего светопреставления наладилась. И в ближайшие три - пять дней погода без осадков. Сегодня еще свежо - +22…+24 °С, комфортная температура», - цитирует RT специалиста.

Синоптик уточнил, что с понедельника температура воздуха в столице начнет расти. Во вторник специалист обещает до +30°С.

Ранее в Москве из-за жаркой и устойчивой погоды появились богомолы. Эти насекомые не представляют опасности для человека, отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.