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Синоптик Шувалов заявил о конце «светопреставления» в Москве

По словам синоптика Шувалова, ближайшие 3-5 осадки в столице не ожидаются.
Игнат Далакян 2024-07-06 17:40:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ближайшие три-пять дней в Москве осадки не ожидаются. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода, конечно, после вчерашнего светопреставления наладилась. И в ближайшие три - пять дней погода без осадков. Сегодня еще свежо - +22…+24 °С, комфортная температура», - цитирует RT специалиста.

Синоптик уточнил, что с понедельника температура воздуха в столице начнет расти. Во вторник специалист обещает до +30°С.

Ранее в Москве из-за жаркой и устойчивой погоды появились богомолы. Эти насекомые не представляют опасности для человека, отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

#Москва #в стране и мире #Погода #осадки #синоптик #повышение температуры
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