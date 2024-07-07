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Омбудсмен Львова-Белова вернула в Россию 20 детей из Сирии

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова помогла возвращению 20 детей из сирийского лагеря в Россию.
Марина Крижановская 2024-07-07 03:39:12
© Фото: Александр Казаков, POOL РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова помогла вернуться в Россию двум десяткам российских детей.

Всех их вернули из лагеря беженцев в Сирии, расположенного на северо-востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

«Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский"», - уточнили в ведомстве.

 

Все дети разного возраста - от 5 до 15 лет, большая часть из них - мальки (13 человек). Всех детей осмотрят медицинские специалисты, также им окажут социальную реабилитацию в одном из центров в Москве. Затем дети встретятся с родственниками, которые возьмут их под свою опеку.

Львова-Белова пообещала, что специалисты продолжат работу по возвращению российских детей из региона Ближнего Востока.

Прежде 10 марта на Родину из Сирии вернулись 32 российских ребенка. Тогда детский омбудсмен сообщала, что с курдской стороной удалось договориться о возвращении к родственникам в РФ 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет - 12 девочек и 20 мальчиков.

 

#в стране и мире #сирия #детский омбудсмен #мария львова-белова #возвращение в рф #российские дети
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