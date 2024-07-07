В группировке войск «Днепр» показали, что едят бойцы на передовой

Начальник продовольственной службы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Енот рассказал об особенностях продовольственного обеспечения военнослужащих СВО в Запорожской области. Он перечислил и показал продукты питания, которые дают бойцам, и рассказал об особенностях их рациона.

В тыловых районах отдыха и восстановления боеспособности используются продукты, требующие приготовления на огне - варки. Это, например, различные сорта мяса, крупы, супы и разного вида консервация

«Самое простое, я помогу вам продемонстрировать - гречка с говядиной, рис, рагу из овощей, каша рисовая со сладким изюмом», - перечислил Енот.

Для бойцов же, которые находятся на линии боевого соприкосновения, где нет возможности приготовления пищи, используется продукция, не требующая варки. Им выдают законсервированные продукты (рассольники, сельдь и другие), которые длительное время не портятся и не требуют приготовления на огне.

Также, по словам Енота, в рацион военнослужащих включены многие виды сладостей, в их числе фруктовые пасты, повидло и джемы. Он подчеркнул, что все виды продуктов получает каждый военнослужащий, вне зависимости от выполняемых им боевых задач.

Ранее бойцы ЦВО показали собственноручно созданный подземный город в тылу. В оборудованном сооружении военнослужащие могут отдохнуть и поесть горячей еды.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.