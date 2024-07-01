Бойцы ЦВО показали собственноручно созданный подземный город в тылу

Экипаж мотострелков горного соединения группировки войск «Центр» громит опорные пункты ВСУ. У лесопосадки в усеянном воронками поле снаряды на позиции врага ложатся точно. Цели - к западу от Авдеевки.

Т-80 возвращается в укрытие только для того, чтобы пополнить боекомплект. Сейчас экипаж уже полностью готов к очередному боевому выезду. Или, как говорят здесь, на передовой, выходу на задачу.

И снова ревет газотурбинный двигатель. Танк набирает скорость. Но, подъезжая ближе к огневому рубежу, боевая машина постепенно замедляет ход, словно подкрадываясь к противнику.

«Маршруты выдвижения различные. Чтобы избежать поражения ПТУРов, используя складки местности, различные дороги. Несколько маршрутов продумывать. Чтобы заходить одним маршрутом - выходить другим», - рассказал командир танкового батальона Горыныч.

Удар по скоплению пехоты и пулеметному гнезду националистов. Здесь каждая секунда на счету - навестись, выстрелить, скрыться.

В боях под Новоалександровкой пехоту ЦВО поддерживает артиллерия. Плотный огонь ведут расчеты наших «Акаций». САУ бьют из замаскированных укрытий.

После трудной боевой работы - в тыл. Отдыхать, причем с комфортом. Бойцы восстанавливают силы в самом настоящем подземном городе.

«В вещевом блоке есть склад, где личный состав при необходимости может дополучить обмундирование. Есть комната бытового обслуживания, где личный состав может и подстричься, и подшить, подогнать форму, погладить», - рассказал командир отдельного батальона материального обеспечения с позывным Булава.

На глубине нескольких метров в воздухе витает терпкий запах леса и аромат свежего хлеба. Норма - 400 килограммов в сутки. Сергей здесь главный. Печет хлеб с душой, учила бабушка. В хранилищах - коробки с запасами продовольствия. Всего хватает - от крупы до джема. А вкусные ароматы готовящегося обеда разносятся по всему подразделению.

Длинные коридоры, просторные помещения, двуспальные кровати. Оборудована система вентиляции и сигнализации. Этот город под землей бойцы строили своими руками. Управились всего за три недели. И как признаются сами - делали с душой! А для танкистов, артиллеристов и штурмовиков отдых имеет большое значение - уже совсем скоро им вновь на передовую. Но уже с новыми силами и новыми задачами.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.