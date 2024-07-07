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Артиллеристы группировки «Центр» показали уничтожение М777 ВСУ

«Мста-С» может работать на расстоянии до 30 км, обрушивая на противника высокоточные «Краснополи».
Андрей Лазарев 2024-07-07 05:03:26
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил американскую гаубицу М777 украинских боевиков в ДНР. Бойцы показали кадры попадания в цель.

Вражеская гаубица находилась в лесопосадке вблизи Новоалександровки. Националисты оборудовали для нее скрытую позицию, однако наши операторы БПЛА вычислили ее.

«Три семерки - американкая, получается, гаубичная установка. Просто стоит на земле. Нашли целеуказания. Отработали быстро, в штатном режиме, как всегда», - рассказал командир орудия с позывным Второй.

«Мста-С» способна работать по позициям врага на расстоянии до 30 км, нанося удары высокоточными «Краснополями». Их основное предназначение - поддержка российских наземных подразделений.

Ранее танкисты группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты ВСУ огнем из Т-80БВМ. МО РФ показало кадры боевой работы наших танкистов.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #Мста-С #наш эксклюзив #М777
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