Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил американскую гаубицу М777 украинских боевиков в ДНР. Бойцы показали кадры попадания в цель.

Вражеская гаубица находилась в лесопосадке вблизи Новоалександровки. Националисты оборудовали для нее скрытую позицию, однако наши операторы БПЛА вычислили ее.

«Три семерки - американкая, получается, гаубичная установка. Просто стоит на земле. Нашли целеуказания. Отработали быстро, в штатном режиме, как всегда», - рассказал командир орудия с позывным Второй.

«Мста-С» способна работать по позициям врага на расстоянии до 30 км, нанося удары высокоточными «Краснополями». Их основное предназначение - поддержка российских наземных подразделений.

Ранее танкисты группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты ВСУ огнем из Т-80БВМ. МО РФ показало кадры боевой работы наших танкистов.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.