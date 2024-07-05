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Танкисты группировки войск «Запад» разгромили опорники ВСУ

Также в результате действий российских танкистов противник понес потери в живой силе.
2024-07-05 10:51:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Юг» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Министерство обороны России.

Съемки велись с различных ракурсов снаружи и внутри машины. МО РФ показало, как танк двигается и ведет огонь из пушки. Также представлены кадры работы автомата заряжания. Над башней установлен козырек, защищающий от дронов, сверху наброшена маскировочная сеть.

Отстрелявшись, экипажи покинули огневые позиции, чтобы не попасть под ответный удар. В описании к видео сказано, что танкисты уничтожают выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая действия передовых отрядов. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков. С помощью БПЛА вскрывается расположение противника и корректируется огонь, а камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий.

Т-80БВМ - современный российский основной боевой танк, является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ состоит из трех человек. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Т-80БВМ
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