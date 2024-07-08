Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ на Авдеевском направлении

В свой профессиональный праздник расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» прикрыл артиллерийские позиции ВС РФ, уничтожив беспилотный летательный аппарат ВСУ на Авдеевском направлении.

При мониторинге воздушного пространства российские бойцы наблюдательного поста заметили вражеский беспилотник самолетного типа. Его ВСУ отправили, чтобы обнаружить огневые позиции артиллеристов ВС РФ.

Российские военнослужащие сначала попытались сбить его из 7,62-мм пулемета Калашникова. Однако поразить его не удалось из-за большой высоты разведывательного дрона. Тогда расчет привел комплекс в боевую готовность. ЗРК «Стрела-10» вывели на огневой рубеж, после чего цель была захвачена в визир. Затем пуск ракеты уничтожил вражескую воздушную цель на безопасном расстоянии.

Российские военнослужащие постоянно меняют огневые позиции из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных дронов. Так они не позволяют противнику обнаружить боевые машины.

Подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр», в свою очередь, в круглосуточном режиме доставляют ракеты и боеприпасы на огневые позиции расчетам ПВО.

Ранее зенитчик с позывным Питер рассказал о попытке ВСУ выманить «Панцирь-С» метеошарами. Украинские боевики на большой высоте запускают шары с метеоотражателем, чтобы выманить выстрел российских зенитчиков и узнать их местоположение.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.