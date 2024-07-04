Зенитчик Питер рассказал о попытке ВСУ выманить «Панцирь» метеошарами

Круглосуточный контроль позиций российских войск в зоне СВО осуществляют расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Во время одного из таких боевых дежурств был сбит вражеский беспилотник.

На вооружении у «Панциря» - 12 зенитных ракет, а также две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Весь этот арсенал позволяет ЗРПК «Панцирь-С1» поражать любые средства воздушного нападения, при этом на смену дежурного режима на боевой уходит 10 секунд.

«Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. По сути, это просто шар с метеоотражателем. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это. Вроде летит, по параметрам - беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули, и он узнал, где мы...», - рассказал заместитель начальника расчета, оператор «Панцирь-С1» с позывным Питер.

Он добавил, что работа осложняется маленькими коптерами - по ним неудобно бить. В отличие от беспилотников, у них маленькая скорость и они тоже не крупные, в основном, напоминают помеху. Их бывает сложно обнаружить.

Вместе с «Панцирем» в зоне проведения спецоперации успешно отражают воздушные удары ВСУ боевые расчеты ЗРК С-350 «Витязь». Навстречу снарядам от реактивных систем врага российские зенитчики могут отправить и свой полный залп.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин рассказывал о высокой востребованности комплексов «Панцирь-С1» на международных рынках. По его словам, они продаются «нарасхват» на международных рынках на миллиарды долларов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.