Новый британский премьер Стармер заверил Украину в поддержке

Правительство Великобритании будет поддерживать Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на нового премьера страны Кира Стармера.

Он сообщил, что у них с Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. По его словам, в нем он пообещал лидеру киевского режима оказание поддержки.

Стармер подчеркнул, что провел ряд телефонных разговоров с западными лидерами для «установления отношений с другими странами, для действительно важных дискуссий об Украине и других насущных вопросах».

Он назвал безопасность и оборону «первоочередной обязанностью» правительства и пообещал ясно заявить о поддержке НАТО со стороны Великобритании на предстоящем саммите.

Ранее стало известно, что разговор с Зеленским новый премьер-министр начал с заявления о том, как важно для него в первый же день пребывания на должности подтвердить непоколебимую приверженность Соединенного Королевства оказанию поддержки Украине.