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Axios: демократы хотят отказа Байдена от участия в выборах к пятнице

Американские СМИ сходятся во мнении о неудачном выступлении Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом.
Игнат Далакян 2024-07-07 20:02:42
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Демократы хотят, чтобы американский президент Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице. Об этом сообщает портал Axios.

«Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все... умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице», - пишет портал.

Американские средства массовой информации сходятся во мнении, что нынешний президент США неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Джо Байден запинался, делала паузы, и были проблемы с формулированием мысли. После этого политики и журналисты стали говорить о том, что демократы могут отказаться от выдвижения Байдена и заменят его другим кандидатом.

Ранее Джо Байден заявлял, что демократы не просят его покинуть предвыборную гонку. Президент США также утверждает, что он единственный, кто может противостоять российскому лидеру Владимиру Путину.

#в стране и мире #сша #выборы в США #Джо Байден #демократы #Президентская гонка
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