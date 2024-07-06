Байден заявил, что демократы не просят его покинуть предвыборную гонку

Лидеры демократов в Конгрессе не выступают за то, чтобы нынешний президент США Джо Байден покинул предвыборную гонку. Такое заявление сделал американский лидер в интервью телеканалу ABC.

«Я подробно говорил со всеми из них, включая Джеймса Клайберна (демократ от штата Южная Каролина - Прим. ред). Они все сказали, что я должен остаться в гонке», - заявил глава государства.

Он также выразил уверенность, что лидеры фракций демократов не обратятся будут призывать его отказаться от участия в выборах. По его мнению, такой сценарий исключительно гипотетический.

Кроме того, американский лидер заявил, что якобы только он способен противостоять президенту РФ Владимиру Путину, сдерживать Китай и сохранять НАТО в виде единой структуры.

«Я управляю миром... я противостою Путину», - приводит его слова телеканал.

Ранее сообщалось, что половина сторонников Демократической партии призвала супругу Байдена отговорить его от дальнейшего участия в борьбе за президентское кресло.