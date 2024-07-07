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Новый глава МИД Британии заявил о желании перезагрузить отношения с ЕС

По словам нового главы МИД Великобритании, у страны есть много областей для сотрудничества с Европой.
Мария Зайцева 2024-07-07 19:53:12
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress

Новое правительство Великобритании планирует перезагрузить отношения с Европой. Об этом сообщил новый министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским, состоявшейся в Хобелине.

По его словам, Британия концентрируется на пакте безопасности между страной и Евросоюзом «в контексте продолжающейся войны на европейском континенте».

«Мы также думаем о климате, энергетике и миграции. Есть много областей, где мы можем сотрудничать», - отметил Лэмми.

Глава МИД также заявил о новых договоренностях с Европой. Он добавил, что в течении нескольких дней будет проведен саммит европейского политического сообщества.

«Думаю, тогда этот новый дух сотрудничества проявит себя», - заключил Лэмми.

Ранее новый премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что провел несколько телефонных разговоров с западными лидерами для «установления отношений с другими странами, для действительно важных дискуссий об Украине и других насущных вопросах».

#в стране и мире #Европа #евросоюз #мид #Великобритания #дипотношения
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