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DPA: страны НАТО не договорились о многолетней помощи Украине

Члены Североатлантического альянса лишь согласовали помощь Киеву на сумму 40 миллиардов евро в течение 2025 года.
Мария Зайцева 2024-07-03 15:05:14
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Страны, состоящие в НАТО, не смогли достичь договоренности по многолетним обязательствам оказания военной поддержки Украине. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в западных делегациях.

По их данным, члены Североатлантического альянса лишь согласовали помощь Киеву на сумму 40 миллиардов евро в течение 2025 года.

Агентство заключило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в своих попытках обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.

Ранее Столтенберг заявлял, что министры обороны стран НАТО не смогли договориться о выделении Украине ежегодной помощи в 40 миллиардов евро.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Киев #Йенс Столтенберг #военная помощь
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