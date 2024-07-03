DPA: страны НАТО не договорились о многолетней помощи Украине

Страны, состоящие в НАТО, не смогли достичь договоренности по многолетним обязательствам оказания военной поддержки Украине. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в западных делегациях.

По их данным, члены Североатлантического альянса лишь согласовали помощь Киеву на сумму 40 миллиардов евро в течение 2025 года.

Агентство заключило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в своих попытках обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.

Ранее Столтенберг заявлял, что министры обороны стран НАТО не смогли договориться о выделении Украине ежегодной помощи в 40 миллиардов евро.