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«Ветераны» рассказали, как прокрались по тоннелю к опорнику боевиков

Штурмовики использовали фактор внезапности - часть боевиков бросила позиции, другие предпочли сдаться.
Алексей Курильченко 2024-07-07 18:27:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России обнародовало кадры очередной успешной операции штурмовых подразделений отряда «Ветераны», которые заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Киров. Бойцы зашли к противнику в тыл через подземный тоннель - они расчистили три километра прохода вдоль канала Северский Донец и наладили через него снабжение боеприпасами, вооружением и продуктами.

Украинский опорник был хорошо укреплен - оборудован долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. Но «Ветераны» использовали фактор внезапности - часть боевиков бросила позиции, другие предпочли сдаться.

«Мы очень долго готовились к этому, долго рассматривали. Каждый знал, куда идти, куда он выходит, уходит. Занимались очень долго этим вопросом», - рассказал командир взвода разведки ОДШБ «Ветераны» с позывным Кит.

«Когда занимали позиции, естественно, они в окопах, подвалах прятались. Заходим, они в трусах сидят, чай пьют. Не ожидают. Парни заходят, говорят - сдавайтесь», - рассказал командир с позывным Балончик.

Это уже не первая подобная операция «Ветеранов» - зимой в ходе освобождения Авдеевки штурмовики по трубе также пробрались в тыл противника. Они заняли позиции и продержались до подхода основных сил.

#ветераны #Киров #спецоперация #штурмовики #северский донец
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