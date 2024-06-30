Штурмовики «Ветеранов» заняли опорный пункт ВСУ на окраине Кирова

Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» заняли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины на восточной окраине населенного пункта Киров.
Как сообщили в Минобороны, наши бойцы для этого скрытно расчистили и использовали туннель вдоль канала Северский Донец. Его протяженность - более трех километров, отметили в военном ведомстве.
После этого военнослужащие зашли в тыл хорошо укрепленного опорника, который был оборудован долговременными огневыми точками. По туннелю бойцы снабжали штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.
Заставить противника сдаться, бросить позиции и отступить удалось благодаря фактору внезапности, подчеркнули в Минобороны.
Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов.
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