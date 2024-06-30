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Штурмовики «Ветеранов» заняли опорный пункт ВСУ на окраине Кирова

Российские военнослужащие использовали для этого туннель протяженностью более трех километров.
2024-06-30 17:59:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» заняли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины на восточной окраине населенного пункта Киров.

Как сообщили в Минобороны, наши бойцы для этого скрытно расчистили и использовали туннель вдоль канала Северский Донец. Его протяженность - более трех километров, отметили в военном ведомстве.

После этого военнослужащие зашли в тыл хорошо укрепленного опорника, который был оборудован долговременными огневыми точками. По туннелю бойцы снабжали штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.

Заставить противника сдаться, бросить позиции и отступить удалось благодаря фактору внезапности, подчеркнули в Минобороны.

Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #Киров #спецоперация #туннель #северский донец #опорник
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