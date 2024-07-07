Москалькова потребовала расследовать убийство российского военнопленного

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу. Причиной обращения стало появление в средствах массовой информации о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного.

«Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Москалькова подчеркнула, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права. По ее словам, виновные должны понести строгое наказание.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и в международный «Комитет защиты журналистов» в связи с очередной атакой ВСУ на съемочную группу телеканала НТВ в Горловке ДНР. Тогда в оператор Валерий Кожин получил смертельное ранение, врачам не удалось его спасти.