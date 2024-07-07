На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

На юго-западе Турции в провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в социальной сети Х (бывший Twitter).

По данным ведомства, толчки происходили в районе Датча в 16:55 по местному времени, которое совпадает с московским.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километров.

В Турции часто происходят землетрясения. При сильнейшем сейсмическом событии в 2023 году там погибли 49 589 человек, включая 6 807 иностранных граждан.