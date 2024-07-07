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На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

В районе Датча в Турции в 16:55 по местному времени произошло землетрясение.
Мария Зайцева 2024-07-07 18:22:11
© Фото: Anne Pollmann, dpa, Globallookpress

На юго-западе Турции в провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в социальной сети Х (бывший Twitter).

По данным ведомства, толчки происходили в районе Датча в 16:55 по местному времени, которое совпадает с московским.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километров.

В Турции часто происходят землетрясения. При сильнейшем сейсмическом событии в 2023 году там погибли 49 589 человек, включая 6 807 иностранных граждан.

#в стране и мире #Турция #землетрясение #сейсмическая активность #AFAD
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