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Лихачев: РФ ждет от ООН оценку действий Киева по ситуации в Энергодаре

Глава Росатома Лихачев заявил, что удары по подстанции ЗАЭС являются демонстративным нарушением принципов безопасности.
Игнат Далакян 2024-07-03 15:49:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ - это демонстративное нарушение. И мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка», - сказал Лихачев.

При этом он отметил, что данный случай - первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской АЭС.

«Рафаэль Гросси неоднократно говорил, что жизнедеятельность атомных городов, жизнь людей и тем более жизнь работников атомных электростанций - святые элементы ядерной безопасности», - подчеркнул глава Росатома.

Немногим ранее украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. ВСУ применили дроны-камикадзе квадракоптерного типа. При ударе восемь сотрудников получили ранения.

#ВСУ #дроны #удары #Алексей Лихачев #наш эксклюзив #энергодар #заэс
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