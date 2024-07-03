Лихачев: РФ ждет от ООН оценку действий Киева по ситуации в Энергодаре

Российская Федерация ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ - это демонстративное нарушение. И мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка», - сказал Лихачев.

При этом он отметил, что данный случай - первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской АЭС.

«Рафаэль Гросси неоднократно говорил, что жизнедеятельность атомных городов, жизнь людей и тем более жизнь работников атомных электростанций - святые элементы ядерной безопасности», - подчеркнул глава Росатома.

Немногим ранее украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. ВСУ применили дроны-камикадзе квадракоптерного типа. При ударе восемь сотрудников получили ранения.