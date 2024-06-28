МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ с 1 июля отменит мораторий на ограничения по потребкредитам

Решение объясняется тем, что в последние пять месяцев рыночные ставки сохранялись на устойчивом уровне.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 21:30:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центробанк объявил о прекращении с 1 июля действия моратория на применение ограничений полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и другим видам займов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что ПСК не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение. Это значение рассчитывается ЦБ. Речь идет о кредитах, которые были заключены или изменены в 3-ем квартале текущего года.

Решение не продлевать ограничение объясняется сохранением рыночных ставок на устойчивом уровне в последние пять месяцев, пишет «360». Оно действовало с августа прошлого года и периодически продлевалось.

Напомним, с 1 сентября текущего года также вступит в силу закон, который ограничивает применение плавающих, то есть переменных ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.

#Центробанк РФ #ограничения #кредиты #отмена моратория #потребительские кредиты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 