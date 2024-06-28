ЦБ с 1 июля отменит мораторий на ограничения по потребкредитам

Центробанк объявил о прекращении с 1 июля действия моратория на применение ограничений полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и другим видам займов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что ПСК не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение. Это значение рассчитывается ЦБ. Речь идет о кредитах, которые были заключены или изменены в 3-ем квартале текущего года.

Решение не продлевать ограничение объясняется сохранением рыночных ставок на устойчивом уровне в последние пять месяцев, пишет «360». Оно действовало с августа прошлого года и периодически продлевалось.

Напомним, с 1 сентября текущего года также вступит в силу закон, который ограничивает применение плавающих, то есть переменных ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.