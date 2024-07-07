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На Украине испугались побега целого села за границу

Украинский депутат задумался, как действовать в случае организованного прорыва госграницы.
Игнат Далакян 2024-07-07 15:15:33
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress

Украинцы все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям» из-за произвола военкоматов. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, властям необходимо задуматься как действовать в случае организованного побега целого села за границу.

Как передает «360», так парламентарий отреагировал на ситуацию в Иваново-Франковской области, где жители поселка Ворохта перекрыли в знак протеста дорогу. Они выступили против установки военного блокпоста.

«Не одобряю нападение на сотрудников военкомата, однако такие ситуации способны стать системным явлением», - написал украинский депутат.

Он отметил, что на Украине стало невозможно защищаться в судах. По этой причине, как объясняет парламентарий, население идет на «спорные» поступки.

«Что делать в ситуации, если жители условного села примут решение организованно перейти границу?», - задался вопросом Дубинский.

При этом он добавил, что жители Украины имеют на это право по конституции.

Ранее издание Guardian рассказывало, как мужчины бегут от мобилизации на Украине. Попадающим под нее предлагают варианты выехать из страны за 8 тысяч евро.

#в стране и мире #Украина #военкоматы #село #госграница #побег #мобилизация #прорыв госграницы
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