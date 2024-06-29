Guardian рассказала, как мужчины бегут от мобилизации на Украине

С начала конфликта тысячи мужчин незаконно пересекли украинскую границу, чтобы уклониться от мобилизации, несмотря на запрет выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, пишет The Guardian.

Издание сообщает, что до ужесточения мобилизации больше 20 тысяч украинцев сбежали из страны. Ожидается, что таких попыток станет больше после принятия Киевом новых радикальных мобилизационных мер.

Газета рассказывает о человеке, который вышел в интернете на людей, обещавших помочь ему сбежать за вознаграждение, начинающееся от 8 тысяч евро. Он не уверен, можно ли доверять перевозчикам, но не видит других вариантов.

В апреле глава украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что по меньшей мере 30 украинских мужчин погибли при попытке пересечь границу. Реальное число, вероятно, намного выше, поскольку некоторые тела вряд ли когда-нибудь найдут, говорится в статье.

Другому молодому человеку за 8 тысяч евро предложили два варианта: бежать в Молдавию по поддельному паспорту или получить статус художника - этой категории иногда разрешается выезжать из страны. Однажды его уже задержали на границе и отвезли в военкомат, но отпустили за взятку.

По его словам, некоторые из его мобилизованных друзей уже отправились воевать и погибли, что нанесло ущерб его психическому здоровью.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что власти Киева мобилизуют инвалидов в ряды ВСУ.