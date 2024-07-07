Американский беспилотник замечен у Калининградской области

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили вблизи границы с Калининградом. По данным Flightradar24, он летал над территорией Польши.

На сайте ресурса указано, что БПЛА с позывным FORTE16 находился в небе над Польшей на момент 00:13 по московскому времени.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки 12 россиян. Среди них - исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов и директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов.