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Американский беспилотник замечен у Калининградской области

БПЛА летал над Польшей вблизи границы с Калининградом.
Анастасия Бобылева 2024-07-07 01:30:23
© Фото: Sra Tyler Woodward ZUMAPRESS.com Globallookpress

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили вблизи границы с Калининградом. По данным Flightradar24, он летал над территорией Польши.

На сайте ресурса указано, что БПЛА с позывным FORTE16 находился в небе над Польшей на момент 00:13 по московскому времени.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки 12 россиян. Среди них - исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов и директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов.

#в стране и мире #бпла #сша #Калининградская область
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