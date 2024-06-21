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Минфин США внес в санкционные списки 12 россиян

Среди 12 россиян, попавших в санкционные списки, числится исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов.
Мария Зайцева 2024-06-21 17:43:07
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки заявили о новых санкциях против 12 россиян. Об этом сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США.

В связанный с Россией список попало 12 человек, среди них исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и другие руководители международной компании.

В списке обозначены только их паспортные данные и национальность, однако они совпадают с данными руководства «Лаборатории Касперского».

Ранее 20 июня США ввели экспортные ограничения в отношении «Лаборатории Касперского», с 29 сентября 2024 года американцам будет запрещено пользоваться услугами компании, потому что она «несет риски национальной безопасности» страны.

#в стране и мире #сша #санкции #минфин #Лаборатория Касперского
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