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ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 168 боеприпасами

Более всего обстрелам подвергалось Горловское направление, оно подвергалось обстрелам 31 раз.
Дарина Криц 2024-07-07 00:59:37
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За минувшие сутки 6 июля украинские националисты 42 раза нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. При этом 16 местных жителей получили ранения, сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - указали в ведомстве.

Также пострадали четыре сотрудника МЧС России.

Больше всего обстрелов произошло на Горловском направлении - 31 обстрел. Еще девять зафиксировано на Донецком направлении и по одному на Ясиноватском и Волновахском направлениях.

В результате обстрелов ВСУ повреждения получили семь жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры и два автомобиля.

При обстрелах украинские боевики применили 168 различных боеприпасов.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #Горловское направление
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