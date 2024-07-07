ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 168 боеприпасами

За минувшие сутки 6 июля украинские националисты 42 раза нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. При этом 16 местных жителей получили ранения, сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - указали в ведомстве.

Также пострадали четыре сотрудника МЧС России.

Больше всего обстрелов произошло на Горловском направлении - 31 обстрел. Еще девять зафиксировано на Донецком направлении и по одному на Ясиноватском и Волновахском направлениях.

В результате обстрелов ВСУ повреждения получили семь жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры и два автомобиля.

При обстрелах украинские боевики применили 168 различных боеприпасов.