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Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле в Горловке

Сотрудники тушили пожар в частном секторе во время повторного обстрела ВСУ.
Мария Зайцева 2024-07-06 23:00:20
© Фото: Екатерина Аверьянов ТРК Звезда

В Горловке в Донецкой Народной Республике пострадали четыре сотрудника МЧС в результате повторного обстрела ВСУ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Сотрудники тушили пожар в частном секторе в момент повторного обстрела со стороны украинских войск. Двое из них получили осколочные ранения, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Получившим ранения огнеборцам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще двое были направлены на амбулаторное лечение.

Пожар, который тушили сотрудники МЧС, был также вызван массированным обстрелом. Он был ликвидирован.

Сообщается, что в результате обстрела была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее в Горловке пострадал мирный житель в результате обстрела украинскими войсками.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #МЧС #пострадавшие #Донецкая народная республика #ранения
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