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Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт

Единственная законная жена бывшего лидера Кубы скончалась в возрасте 95 лет.
Алексей Курильченко 2024-07-07 10:24:05
© Фото: Toronto Star, ZUMAPRESS, Globallookpress

Первая и единственная законная жена бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас уходит великая женщина», - написал Кастро Смирнов на своей странице в соцсети X.

Мирта Диас-Балларт (полное имя Мирта Франсиска де ла Каридд Диас-Балрт-и-Гутиррес) родилась в 1928 году в семье мэра города Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта. Она вышла замуж за Фиделя Кастро в 1948 году, после их знакомства во время учебы девушки в Гаванском университете. В 1955 году она развелась с политиком и забрала их совместного сына. Затем Мирта вышла замуж за Эмиля Нуньеса Бланко и переехала в Испанию, где родила двух дочерей.

#в стране и мире #фидель кастро #Куба #Трагедия #Мирта Диас-Балларт
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