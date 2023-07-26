«Родина или смерть!»: как «американская сахарница» Куба стала Островом свободы

70 лет назад Фидель Кастро поднял восстание против режима Батисты. Повстанцы были разгромлены. Сам Фидель попал в тюрьму, где провел без малого два года. Но с этого момента началась долгая революционная борьба, в результате которой режим диктатора Батисты пал.

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Тысячи людей на улицах Гаваны ликуют по случаю народного восстания, в результате которого был свергнут режим Батисты. Они приветствуют своего нового лидера - доктора Кастро, кто начал свою борьбу шесть лет назад.

Именно так - доктор Кастро: Фидель по образованию юрист, которому было уготовано наряду с его другом Че Геварой стать одним из главных символов борьбы за права угнетенных. Куба - первая страна так называемого соцлагеря в Западном полушарии. А народ Острова свободы и, конечно, самого Фиделя Кастро - несмотря на его внушительный рост, 191 см - сравнивали с Давидом, который осмелился бросить вызов Голиафу в лице США.

«Эти три дня станут призывом к нашей борьбе, а 26 июля - ее кульминацией. Это историческая дата прежде всего в борьбе идей в головах граждан! Социализм или смерть! Родина или смерть! Мы обязательно победим!» - говорит лидер Кубинской революции.

Имя Фиделя Кастро прогремело на весь мир 70 лет назад, когда он вместе с такими же революционными романтиками предпринял попытку взять штурмом казармы Монкада - второй по значимости военный гарнизон на Кубе. И потерпел сокрушительное поражение. Большинство его соратников были разбиты, а сам Фидель попал на скамью подсудимых. Там он и произнес свои знаменитые слова: «История меня оправдает». Приговор Кастро - 15 лет тюрьмы, однако уже через 2 года он выйдет по амнистии, будет выслан в Мексику. Но вскоре вернется на Кубу, развернув там партизанскую войну.

«Это был протест против бесстыдства американских мафиози. Потому что ключевые позиции в Гаване заняли американские мафиози. И студенты, приличные ребята, поклялись смести с лица Земли это, скажем так, гнездо наркомафии, разврата, проституции. Их национальное достоинство не позволяло этого», - говорит Владимир Давыдов, научный руководитель Института Латинской Америки РАН.

Ставленник США диктатор Фульхенсио Батиста запомнился тем, что дважды организовывал военные перевороты на Кубе. В промежутке между ними успев побыть даже законно избранным президентом. В результате первого - так называемого заговора сержантов - Батиста созывает учредительное собрание и принимает новую конституцию, которая считается самой прогрессивной в Латинской Америке. Во второй раз - также придя к власти насильственным путем - отменяет свою же собственную конституцию, разрывает установленные им до этого дипотношения с СССР и начинает преследовать коммунистов. В результате революции Фиделя Кастро Батиста бежит из страны, а Куба навсегда становится Островом свободы.

«Из маленького острова, который в Соединенных Штатах знали как большой американский курорт и большой американский публичный дом, и как американскую сахарницу, Куба превратилась в одну из самых известных стран мира. Это результат Кубинской революции», - говорит профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.

От Кубы до США 180 километров. Потому можно представить возмущение американцев, когда СССР в разгар Холодной войны в рамках операции «Анадырь» скрытно перекидывает на Кубу ядерные боеголовки. Финал Карибского кризиса - компромисс Кеннеди, который пошел навстречу требованиям Хрущева и убрал уже американские ядерные ракеты из Турции.

В Советском Союзе Фиделя Кастро не просто любили - обожали. И сам он нередко здесь бывал, продолжая приезжать даже в постсоветскую Россию. Меньше года назад Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас Канель-Бермудес открыли памятник команданте в Москве.

«Кубинская революция вызвала восторг у советских людей. Это объясняется предельно просто: маленькая страна, которая бросила вызов могущественным США», - говорит Лазарь Хейфец.

В США, конечно, еще долго не могли простить себе, что фактически сами толкнули Кастро в объятия Советского Союза. На Фиделя было совершено более 600 покушений. Ему присылали отравленные сигары, а один раз бомбу заложили даже в мяч для бейсбола. В который как ни странно Кастро любил играть.

«Мое поколение с восторгом отнеслось к Кубинской революции. Мы думали, что вот наконец наступило обновление социализма. И мы надеялись, что кубинский опыт, кубинская романтика повлияет на советский строй», - говорит Владимир Давыдов.

Лидера Кубинской революции не стало 25 ноября 2016-го. А спустя три года на Кубе приняли новую конституцию. В ней впервые появилось понятие частной собственности. Сегодня Куба больше не строит коммунизм, но так же поддерживает хорошие отношения с Россией.

«Российско-кубинские отношения сегодня на подъеме. Достигнут высокий темп развития политического диалога между нашими странами. Куба, безусловно, была и остается важным союзником России в регионе», - заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим кубинским коллегой в Москве.

Оттаяли и отношения с Америкой. В 2017-м на острове открылось посольство США. А годом ранее с визитом на Кубу впервые за 90 лет приехал американский лидер. Барак Обама даже попробовал похлопать по плечу Рауля Кастро. Но тот убрал его руку. Сегодня Остров свободы по-прежнему под санкциями США. Но, несмотря на довольно низкий уровень жизни, на Кубе по-прежнему дорожат своей историей. А это значит, что революция Фиделя Кастро будет жить в головах граждан.