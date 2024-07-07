МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жителей эвакуируют из-за детонации взрывоопасных объектов на складе под Воронежем

В Подгоренском районе Воронежской области введен режим ЧС.
Услада Дубинина 2024-07-07 10:20:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Режим ЧС ввели в Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки беспилотников ВСУ. Началась эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», - написал Гусев.

Ранее Гусев заявил о сбитых беспилотниках над Воронежской областью. Остатки одного БПЛА упали на склад, что привело к возгоранию помещения. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории склада, пострадавших нет.

#Воронежская область #эвакуация #режим ЧС #детонация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 