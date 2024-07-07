Жителей эвакуируют из-за детонации взрывоопасных объектов на складе под Воронежем

Режим ЧС ввели в Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки беспилотников ВСУ. Началась эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», - написал Гусев.

Ранее Гусев заявил о сбитых беспилотниках над Воронежской областью. Остатки одного БПЛА упали на склад, что привело к возгоранию помещения. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории склада, пострадавших нет.