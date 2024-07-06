Финансист Карпычева назвала игровой способ начать копить деньги

Финансовый аналитик Анна Карпычева в беседе со «Звездой» рассказала, как можно преодолеть себя и начать откладывать деньги. По ее словам, многие ждут какого-то знака свыше, сигнала, чтобы начать откладывать. Но человек должен сам себе подать этот сигнал.

«Если кто-то ждал знак, чтобы начать копить деньги, то давайте считать, что это он, тот самый знак, что уже пора копить именно деньги. Прямо сейчас можно открыть мобильное приложение вашего банка, открытый накопительный счет или пополняемый вклад, и перевести туда любую сумму денег... Я предлагаю копить деньги играючи, то есть подключить игровой механизм», - рассказала аналитик.

Для многих людей психологически тяжело начать копить деньги, так как они считают, что это снизит повседневные траты, а значит и комфорт. Поэтому можно обмануть мозг через игру.

«Например, начинаем мы со 100 рублей на первой неделе, на второй - 200 рублей, на третьей - 300 рублей и так далее. Таким хитрым способом мы так немножко обманываем мозг. И через год, достаточно незаметно для бюджета, у человека в копилке 137 800 рублей. Кто-то играет шагом 10 рублей, а не 100, кто-то шагом 1000. Здесь каждый смотрит именно по своему бюджету, чтобы вам было комфортно. И в то же время вот таким вот игровым способом вы можете значительно ускорить для себя процесс накоплений», - рассказала Карпычева.

Крупные цели можно реализовать только с помощью накопления или инвестирования. Однако отказываться от любимых привычек не стоит — каждый человек уникален и у него есть свои ритуалы. Например, без кофе на вынос некоторые люди не представляют хорошего начала дня. При этом стоит проанализировать, нужны ли вам платные подписки на различных платформах, а также отказаться от импульсивных покупок.

«Нужно представить тот образ жизни, как вы хотели бы жить, и по максимуму прописать, зачем нужны деньги. Остальное - откладывать», - отметила эксперт.

Ранее профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре со «Звездой» рассказала, как можно накопить сбережения к моменту выхода на пенсию. По словам эксперта, на каждые 2 000 рублей, уплаченных ежемесячно, государство будет столько же «докладывать от себя».