Эксперт Финогенова рассказала, как накопить на безбедную старость

Профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила о новой программе софинансирования пенсии, которая будет осуществляться на базе НПФ.

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Профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре со «Звездой» рассказала, как можно накопить сбережения к моменту выхода на пенсию.

«Накопить можно только с помощью инвестиций, потому что, к сожалению, какие-то другие варианты не связаны с целевым накоплением. То есть можно, конечно, сдавать квартиру, можно какое-то имущество продавать, но это будут достаточно, мне кажется, экзотические варианты. Конечно, самый традиционный метод - это накопления через какие-то специализированные финансовые институты. У нас в этом году было принято решение нашим правительством о том, что с 1 января 2024 года вступает в силу программа обязательных пенсионных накоплений, которая связана с тем, что будет осуществляться софинансирование пенсии на базе негосударственных пенсионных фондов», - сказала она.

По словам эксперта, на каждые 2 000 рублей, уплаченных ежемесячно, государство будет столько же «докладывать от себя».

«По-моему, там не больше чем 36 тысяч рублей в год - есть некий потолок, ограничение. Но тем не менее очень интересная программа. Мне кажется, многим людям имеет смысл задуматься о том, чтобы воспользоваться ей. Она пока три года будет работать, но потом есть шанс, что ее продлят», - добавила доктор экономических наук.

Собеседница телеканала объяснила, что человек может добровольно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, после чего «начинает копить деньги через этот НПФ», а государство, в свою очередь, помогает и увеличивает сумму накоплений.

«Это можно делать как можно раньше, потому что если до пенсии осталась пара-тройка лет, то, наверное, это поздновато уже - нужно откладывать деньги с первой зарплаты. Это интересный вариант как раз для молодых, кто выходит на рынок труда, или 30-летних, кто уже имеет какой-то статус», - уточнила эксперт.

Она также отметила, что возраст от 20 до 45 лет станет периодом, «когда накопления будут формироваться потихоньку, капитализироваться с учетом инвестиционного дохода». Размер пенсии будет более-менее солидный к моменту выхода на пенсию, подчеркнула Финогенова.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года. Такие сбережения будут формироваться за счет самостоятельных взносов, а также имеющихся пенсионных накоплений. Срок соглашения должен составлять не меньше 15 лет.