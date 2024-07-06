В Бурятии ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС регионального характера введен в Бурятии из-за лесных пожаров, об этом сообщила пресс-служба Правительства Бурятии. С начала пожароопасного сезона, который длится с апреля по ноябрь, в республике зафиксировано 271 пожар на территории 113 259 гектаров.

«В борьбе с огнем задействовано 464 человека, 210 АПС, 65 единиц техники. Оперативность тушения локализации и ликвидации в первые сутки составляет 75,5%», - указано в сообщении.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС обнаружили 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Северобайкальского, Курумканского районов, об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Иван Альхеев. На данный момент в Бурятии находится 34 действующих лесных пожара, 27 из них ликвидируют спасатели.

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