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Появились кадры удара «Искандера» по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

ВС РФ нанесли ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево.
Услада Дубинина 2024-07-04 07:41:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ракетного комплекса «Искандер» ВС РФ ракетным ударом уничтожил авиационную технику на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», - указано в сообщении.

Ранее расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику ВСУ. Вооруженные силы России также уничтожили пункты укрепления и пункты временной дислокации противника.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#авиация #армия #Самолет #ВСУ #уничтожение
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