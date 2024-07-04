Появились кадры удара «Искандера» по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Расчет ракетного комплекса «Искандер» ВС РФ ракетным ударом уничтожил авиационную технику на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», - указано в сообщении.

Ранее расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику ВСУ. Вооруженные силы России также уничтожили пункты укрепления и пункты временной дислокации противника.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.