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Пезешкиан набрал 17 млн голосов, предварительно выиграв выборы в Иране

Предварительные подсчеты показывают, что кандидат-реформист Пезешкиан побеждает на выборах президента в Иране.
Марина Крижановская 2024-07-06 05:44:23
© Фото: Sobhan Farajvan Keystone Press Agency Globallookpress

По предварительным неофициальным данным, кандидат в президенты Ирана Масуд Пезешкиан становится победителем на выборах, получив 17 миллионов голосов. Об этом сообщило местная газета Tehran Times.

«Неофициальные данные показывают, что кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан набрал 17 миллионов голосов, а его консервативный оппонент Саид Джалили набрал около 14 миллионов», - заявило СМИ.

Это второй тур выборов, явка которого, также по предварительным подсчетам, составила 50%. Для сравнения: первый тур, прошедший 28 июня, показал низкую явку на уровне порядка 40%. Участие в выборах приняли порядка 30 миллионов граждан, обладающих правом голоса.

Немногим ранее сообщалось, что реформист Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране.

#в стране и мире #Ближний Восток #Иран #Выборы президента
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