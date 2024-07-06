Пезешкиан набрал 17 млн голосов, предварительно выиграв выборы в Иране

По предварительным неофициальным данным, кандидат в президенты Ирана Масуд Пезешкиан становится победителем на выборах, получив 17 миллионов голосов. Об этом сообщило местная газета Tehran Times.

«Неофициальные данные показывают, что кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан набрал 17 миллионов голосов, а его консервативный оппонент Саид Джалили набрал около 14 миллионов», - заявило СМИ.

Это второй тур выборов, явка которого, также по предварительным подсчетам, составила 50%. Для сравнения: первый тур, прошедший 28 июня, показал низкую явку на уровне порядка 40%. Участие в выборах приняли порядка 30 миллионов граждан, обладающих правом голоса.

Немногим ранее сообщалось, что реформист Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране.