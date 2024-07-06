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Орбан заявил, что политика НАТО противоречит ценностям альянса

По его словам, начинавшийся сперва как мирный проект альянс ставит на повестку дня войну.
Глеб Владовский 2024-07-06 04:12:18
© Фото: Annegret Hilse SVEN SIMON Globallookpress

Политика НАТО противоречит основным ценностям альянса. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, будущее блока, прежде всего, зависит от того, как будет поддерживаться мир.

«Однако сегодня вместо мира на повестке - стремление к войне, вместо обороны - нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО», - приводит его слова издание журнал Newsweek.

Орбан также уточнил, что когда речь идет о будущем блока, Будапешт не согласен полностью с большинством стран-членов,которые уверены в неизбежности конфликтов с другими геополитическими силами.

«Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его развязывании», - выразил мнение премьер.

Напомним, что Орбан, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что борьба за мир будет приоритетной задачей ближайшие полгода европейского председательства Венгрии. 

#в стране и мире #НАТО #Венгрия #Виктор Орбан
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