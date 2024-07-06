Командир Вечерний рассказал, как штурмовики застали врасплох ВСУ в Очеретино

Российские штурмовики мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Очеретино в ДНР. Подробности о том, как проходили бои за поселок, предоставили Минобороны РФ.

«Было принято решение не ждать, а заходить. Что сыграло крайне немаловажную роль. И мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились и дали проход другим. Противник, в свою очередь, нас там просто не ждал. Вот, закрепились, и, собственно говоря, начали уже зачистку, затягивая другие подразделения», - рассказал командир штурмовой роты с позывным Вечерний.

По его словам, первых военнопленных, российские военнослужащие брали буквально на улицах поселка, догоняя их. Уточняется, что ВСУшники в этот момент «просто гуляли».

Кроме того, противник предпринимал попытки отбросить штурмовиков с помощью американских БМП М2 Bradley. Однако эти авантюры обернулись неудачей для украинских военных.

«Предпринимали попытки поработать по нам из Bradley, но у них ничего не получилось - ей сразу перегородили путь методом сжигания техники. Не могу сказать, что противник нас ждал», - добавил военнослужащий.

Ранее штурмовики группировки войск «Восток» рассказали, зачем они применяли мотоциклы при освобождении Старомайорского.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.