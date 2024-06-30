Штурмовики использовали мотоциклы в боях за Старомайорское

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» активно применяли мототранспорт при освобождении населенного пункта Старомайорское, а также при занятии крупных вражеских опорных пунктов на Угледарском направлении, сообщило Минобороны России.

Бойцы использовали эту технику в штурмовых действиях и чтобы подвозить боеприпасы и продовольствие на опорные пункты.

Для достижения тактического успеха командиры часто комбинируют мотогруппы с пешими штурмовиками. Кроме того, такие мобильные группы на мотоциклах и квадроциклах используются как отвлекающий маневр. Это позволяло развить успех и овладеть опорниками на основном направлении.

«Штурмовую группу мы готовили на мотоциклах. Личный состав совершил отвлекающий маневр боевой двойкой на мотоциклах... Военнослужащие подъехали на максимальной скорости к опорнику, закатились - и половина их личного состава была просто в бегах», - рассказал командир штурмового подразделения с позывным «Альфа».

Мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника в врасплох. Быстрые перемещения на мотоциклах сокращают время, которое требуется на преодоление открытых участков местности, минимизируют риск атаки вражескими дронами, способствуют прорывам обороны противника и позволяют атаковать с флангов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.