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Мирный житель получил травмы в результате обстрела Горловки

ВСУ обстреляли микрорайон «Квартал 88».
Мария Зайцева 2024-07-06 20:25:03
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Мирный житель пострадал в субботу в результате обстрелов города Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава города Иван Приходько в официальном телеграм-канале.

Войска Украины обстреляли микрорайон «Квартал 88».

«Вследствие обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин», - говорится в сообщении.

Мэр также сообщил о повреждении одного из детских садов Никитовского района Горловки в результате обстрела ВСУ.

В пятницу в селе Озеряновка в Горловке в ДНР мужчина погиб в результате подрыва суббоеприпаса вооруженных сил Украины.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #Пострадал #мирный житель
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