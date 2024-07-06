Мирный житель получил травмы в результате обстрела Горловки

Мирный житель пострадал в субботу в результате обстрелов города Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава города Иван Приходько в официальном телеграм-канале.

Войска Украины обстреляли микрорайон «Квартал 88».

«Вследствие обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин», - говорится в сообщении.

Мэр также сообщил о повреждении одного из детских садов Никитовского района Горловки в результате обстрела ВСУ.

В пятницу в селе Озеряновка в Горловке в ДНР мужчина погиб в результате подрыва суббоеприпаса вооруженных сил Украины.