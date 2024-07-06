Четверо сирийских военных ранены при обстрелах террористов

Четверо сирийских военнослужащих пострадали в провинциях Идлиб и Алеппо в САР из-за обстрела террористов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

В сообщении говорится, что террористы обстреляли из минометов позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Аджель в Алеппо со стороны района Тедиль. При этом двое сирийских военнослужащих были ранены. Еще двое пострадали после минометного обстрела террористов из района Сарджа по позициям правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб.

В ЦПВС добавили, что за сутки три пары истребителей F-15, два истребителя Rafale и пара штурмовиков А-10 Thunderbolt «коалиции» допустили 10 нарушений в районе Эт-Танф.

Ранее истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике. Российский летчик избежал столкновения, своевременно приняв меры.