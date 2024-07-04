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Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

Российский летчик своевременно предпринял меры, которые позволили избежать столкновения.
Игнат Далакян 2024-07-04 22:25:12
© Фото: Hauke-Christian Dittrich dpa Globallookpress

Истребитель Typhoon коалиции во главе с Соединенными Штатами опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил России в небе над районом Эт-Танф провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

В сообщении говорится, опасное сближение произошло 3 июля с 09:44 до 09:51.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - сообщил Юрий Попов.

Ранее в небе над Сирией с российским Ан-30 опасно сближался беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Он принадлежит «международной антитеррористической коалиции» во главе с США. Пилот ВКС РФ своевременно предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить столкновения.

#армия #сирия #Самолет #САР #цпвс #опасное сближение
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