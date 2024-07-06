ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения ПВО «Хезболлах»

ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения противовоздушной обороны «Хезболлах» Мейтама Мустафу Альтаара в районе города Баальбек в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

«Мейтам руководил многими видами деятельности подразделения и принимал участие в планировании и проведении многочисленных террористических атак против Израиля», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Альтаар также летал в Иран, чтобы получить знания и помогал в «наращиваниии сил Хезболллах».

В ЦАХАЛ заключили, что ликвидация командира нанесла существенный ущерб возможностям подразделения ПВО «Хезболлах».

Ранее стало известно, что Израиль может начать военную наземную операцию против движения «Хезболлах» на юге Ливана во второй половине июля.