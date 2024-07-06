Эстония передала Киеву ЗРК малой дальности Mistral

Эстония передала Киеву эенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral, а также ракеты для них. Об этом сообщили в эстонском военном ведомстве.

«Подтверждено! ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, поставленные Эстонией, доставлены на Украину», - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Сколько ЗРК и ракет было отправлено на Украину в публикации не говорится.

Ранее в Эстонии заявляли о возможности отправки войск на Украину. По словам советника президента Эстонии по вопросам безопасности Мадиса Ролла, эстонские военнослужащие могли бы взять на себя «тыловые задачи» на западе Украины.