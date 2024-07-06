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ХАМАС предварительно одобрил соглашение о прекращении огня

Представители ХАМАС и Египта заявили о предварительном одобрении соглашения.
Мария Зайцева 2024-07-06 19:53:14
© Фото: Nidal Eshtayeh XinHua Globallookpress

ХАМАС предварительно одобряет соглашение о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, предложенное президентом США Джо Байденом. Об этом агентству Associated Press сообщили представители ХАМАС и Египта на условиях анонимности.

Источники агентства сообщили, что предложенное Вашингтоном поэтапное соглашение будет включать в себя полное прекращение огня на шесть недель. Оно должно позволить освободить часть заложников: женщин, пожилых и раненых в обмен на освобождение сотен заключенных палестинцев.

Во время первого этапа войска Израиля будут должны вывести войска из густонаселенных районов сектора Газа и дать перемещенным на юг лицам вернуться домой.

В агентстве отметили, что реализовать первый этап будет возможно, так как ХАМАС отказался от требований о полном выводе ЦАХАЛ из Газы.

В течение прекращения огня на шесть недель представители ХАМАС и Израиля должны будут продолжить переговоры по условиям второго этапа соглашения.

Ранее 5 июля во время боев в секторе Газа с Армией обороны Израиля погибли не менее 27 палестинцев.

#в стране и мире #сша #Соглашение #ЦАХАЛ #перемирие #ХАМАС #Прекращение огня
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