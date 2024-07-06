В Шереметьево пассажиры отказались выходить из неисправного самолета

В аэропорту Шереметьево задержали рейс Москва-Красноярск. Пассажиры отказались покидать неисправный самолет, пока им не предоставят положенные законом питание и комнаты отдыха. Администрация воздушной гавани вызвала полицию, как пишет «360».

Минувшей ночью, как сообщили пассажиры телеканалу, после переноса рейса в аэропорту началась неразбериха.

«Шесть бортов назначили на один выход на посадку, началась давка. Люди падали на эскалаторе», - поделилась одна из пассажирок.

По ее словам, ожидание длилось более шести часов, людям приходилось сидеть на полу, а пассажирам с детьми не предоставили места в комнате отдыха. Когда пассажиров посадили в самолет, вылет снова отменили - на этот раз из-за неисправности воздушного судна и отсутствия экипажа.

«Нам не дают пить. Приехала группа быстрого реагирования и полиция, просят покинуть самолет. Сотрудники утверждают что мы захватили самолет», - рассказала сказала пассажирка с маленьким ребенком.

По словам собеседницы телеканала, десяткам пассажиров пришлось ждать рейс более 9,5 часа. После приезда полиции начали раздавать холодную воду. А представители авиакомпании так и не пришли, сообщила пассажирка.

Ранее застрявшие в Шереметьево пассажиры рассказали о семичасовой очереди. Пассажиры рассказали, что семье с ребенком-инвалидом пришлось спать прямо на полу воздушной гавани.