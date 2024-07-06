Застрявшие в Шереметьево рассказали о семичасовой очереди

Юрий и Евгения, пассажиры, летящие из Санкт-Петербурга в Абакан через Москву, рассказали, что из-за задержек в рейса не могут покинуть Шереметьево из-за задержки самолета в северной столице. Для того, чтобы поменять билеты, им пришлось простоять в очереди семь часов. В результате билеты удалось взять только на рейс 8 июля.

«Из-за таких задержек мы вынуждены находиться в аэропорту - здесь цены на все в пять раз больше, а покупать еду надо», - рассказал Юрий.

При этом у семьи двое детей - один из них инвалид. Все вместе они были вынуждены спать на полу аэропорта. В присутствии нашего корреспондента семья пообщалась с представителем авиакомпании - им пообещали бесплатный трансфер, размещение в гостинице и питание.

Напомним, что из-за вчерашней непогоды в московском аэропорту Шереметьево произошли многочасовые задержки рейсов, вызвавшие огромные очереди в терминалах. Представители авиакомпании говорят, что время вылета части рейсов сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов предыдущих рейсов. Московская транспортная прокуратура ведет мониторинг в связи с массовой задержкой.