Паразитолог рассказала, чем можно заразиться при купании в водоеме

В летний сезон особенно высок риск получения инфекции во время купания в открытых водоемах. Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала, как и какие бактерии появляются в такой воде.

Водный тип заражения существует в основном для кишечных инфекций - это связано с тем, что в воде, особенно теплой, и рядом с находящимися у берега водорослями, обитает очень много живых организмов, особенно мальков, и так называемые церкарии, личинки глистов.

«Они находят себе жилье в организмах мелких одноклеточных - всяких там инфузорий, к примеру, водорослей. Они охватывают вот эти церкарии, а церкарии откуда получаются? Собаки, во-первых, заражают, купаются, им жарко в своей шерсти», - сообщила кандидат биологических наук в комментарии «Звезде».

Вторым фактором заражения воды Чернышева назвала водоплавающих птиц, а также рыбаков, ловящих рыбу и после готовящих на берегу уху.

«А внутренности рыбы после разделки - они решают, что они подкормят другую рыбешку, и бросают в воду. Но это тяжелейшее нарушение гигиенических норм», - подчеркнула врач-паразитолог.

Поясняя этот момент, она указала, что в разделываемой рыбе уже есть образовывающиеся мелкие черви, что также касается и церкарий, личинок глистов, которые сглатывают рыбы. Таким образом, обратила внимание специалист, водоем становится зараженным гельминтами. если вода очень теплая, то она изобилует и болезнетворными бактериями, подытожила врач-паразитолог Чернышева.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что в летний сезон купаться необходимо в специально отведенных для этого местах. Не стоит рисковать, если вы видите табличку «Купаться запрещено!» - это может быть недостаточно чистая вода, и купание там может привести к травмирующим ситуациям и стоить жизни.