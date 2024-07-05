В Москве из-за жары появились богомолы

Богомолы появились в Москве из-за жаркой устойчивой погоды, об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«Богомолы действительно есть в городе, но никакой опасности для москвичей они не представляют, эти насекомые безвредны. Человек - слишком большая добыча для такого маленького хищника», - уточнил эксперт.

В Москве несколько дней держится жаркая погода, температура воздуха прогревается до 30 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что такая жара является аномалией для столицы. Высокие температуры воздуха также прогнозируют в других регионах России. Вильфанд рассказал, что погода на российском юге этим летом жарче, чем в Египте.